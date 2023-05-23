اتهامه بتهديد بايدن.. سائق شاحنة يصطدم بحواجز البيت الأبيض (تفاصيل)
واشنطن- (رويترز):
وجّهت السلطات الأميركية اتهامات لسائق شاحنة مستأجرة من ولاية ميزوري، الثلاثاء، بسبب اصطدامه بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض، وذلك بعد أن قالت إنها تعتقد أن الحادث قد يكون متعمداً.
وعثر المحققون على علم يحمل شعاراً نازياً (الصليب المعقوف)، داخل الشاحنة التي اصطدمت بالحواجز في ساحة لافاييت المجاورة لأرض البيت الأبيض مساء الاثنين.
واعتقل جهاز الخدمة السرية الأميركي سائق الشاحنة ساي فارشيث كاندولا (19 عاماً) من مدينة تشيسترفيلد بولاية ميزوري.
وأوضحت الشرطة في بيان أن "المشتبه به وُجهت إليه اتهامات بالتهديد بالقتل أو الخطف أو إلحاق الأذى بالرئيس (جو بايدن) أو نائب الرئيس (كامالا هاريس) أو أحد أفراد الأسرة، من بين تهم أخرى"، فيما "لم تحدد هوية الرجل".
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