ثاني مهمة فضاء خاصة تصل إلى محطة الفضاء الدولية

نيويورك - (د ب أ):

وصلت ثاني مهمة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الاثنين وعلى متنها أربعة أفراد، حسبما أكدت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وأوضحت (ناسا) أنه من المقرر أن تبقى المجموعة والتي تتألف من امرأتين ورجلين لمدة عشرة أيام في محطة الفضاء الدولية لإجراء تجارب علمية.

وانطلقت المهمة "إيه إكس-2" من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية أمس الأحد، في كبسولة فضائية "كرو دراجون"، على متن الصاروخ "فالكون 9".

وقد حملت الطاقم الثاني الخاص بالكامل، المكون من رائدة الفضاء السابقة في ناسا بيجي ويتسون، وسائق السباقات السابق جون شوفنر، ورائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي.

وتدير المهمة شركة الرحلات الفضائية الخاصة أكسيوم ووكالة ناسا وشركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك مالك تسلا.

وأفادت تقارير إعلامية بأن كل راكب من الركاب الأربعة دفع نحو 54 مليون دولار (50 مليون يورو) للمشاركة في الرحلة.

يشار إلى أنه في أبريل 2022 كانت "أكسيوم -1" أول مهمة خاصة بالكامل تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية.

وفي وقت لاحق أرسلت أول رائدة فضاء عربية ومسلمة تطير إلى الفضاء في مهمة علمية تاريخية السعودية ريانة برناوي، أول رسالة لها من الفضاء.

وظهرت ريانة برناوي في مقطع مصور إلى جانب زميلها الآخر السعودي علي القرني، في مقطع فيديو أرسل من الفضاء.

وقالت ريانة: شرف لنا جداً أن نكون في هذه الرحلة التاريخية كما تروننا نطفو ونحاول أن نثبت نفسنا".

وأضافت: "نحن الآن في عصر التمكين والازدهار.. ووصلنا إلى عنان السماء، وكل ما نحتاجه أن نحلم وأن نعمل على أحلامنا ".

وفي مقطع آخر ظهر رائدا الفضاء السعوديان مع طاقم العمل وتحرروا من بدلاتهم الفضائية ومقاعدهم خلال بداية الرحلة.

وبدأت السعودية مهمة فضائية تاريخية بإرسال رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة "دراجون" الفضائية.