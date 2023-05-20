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BBC

مقتل ثلاثة في تحطم طائرة خفيفة في سويسرا

09:03 م السبت 20 مايو 2023
مقتل ثلاثة في تحطم طائرة خفيفة في سويسرا

الشرطة السويسرية

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ليس بوتس دي مارتل (سويسرا) - (د ب أ):

أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم السبت، مقتل ثلاثة أشخاص في حادث تحطم طائرة خفيفة في غرب سويسرا، بالقرب من الحدود الفرنسية.

وقالت شرطة إقليم نوينبورج إن الطيار والراكبين لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع اليوم السبت بالقرب من بلدة ليس بوتس دي مارتيل.

وذكرت الشرطة أن الطيار أقلع من مطار لا شو دو فون القريب في رحلة لمشاهدة معالم المدينة في الصباح.

وأضافت الشرطة أن الطائرة المسجلة في سويسرا تحطمت حوالي العاشرة وعشرين دقيقة صباحا في إحدى الغابات.

ويقع موضع التحطم وسط تضاريس شديدة الانحدار يصعب الوصول إليها، بحسب السلطات.

وقالت قوات الطوارئ إن الطائرة كانت صغيرة.

ويحقق مركز تحقيقات السلامة السويسري حاليا في سبب وقوع الحادث الذي لم يعرف حتى الآن.

كانت قناة "أر تي إن" التليفزيونية ذكرت من قبل على شبكة الإنترنت، أن جهود الإنقاذ جارية في موقع الحادث ، وذلك في منطقة شديدة الانحدار، ولا توجد معلومات حتى الآن بشأن نوع الطائرة المنكوبة.

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الشرطة السويسرية مقتل ثلاثة أشخاص حادث تحطم طائرة سويسرا

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