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BBC

مجزرة اليمن السعيد.. الاحتلال يحرق نازحين ومرضى داخل مستشفى في غزة

08:06 م السبت 09 ديسمبر 2023

قطاع غزة

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مصراوي

على مدار شهرين ومجازر الاحتلال الإسرائيلي تتصاعد تباعًا في قطاع غزة، كان آخرها ما حدث داخل مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا، والتي تأوي بداخلها عدد من المرضى والنازحين في شمال قطاع غزة، حيث أحرق الاحتلال خيام المرضى والنازحين داخل أسوار المستشفى خلال الساعات الماضية، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الشهداء.

مصادر محلية فلسطينية وشهود عيان، قالوا إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بحق النازحين، في مستشفى اليمن السعيد، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حصار دام أسابيع، لغذاء والدواء والاتصالات والوقود وكل الأدوات والمواد الأساسية.

صورة 1 مستشفى اليمن

وروى الصحفي الفلسطيني أنس الشريف الذي نجح في الوصول للمنطقة "رغم المخاطر الشديدة"، كما يؤكد، أن جنود الاحتلال أحرقوا النازحين والجرحى داخل الخيام أمام مستشفى اليمن السعيد.

وأكد أن العشرات من النازحين بينهم مرضى وذوي "الاحتياجات الخاصة" استشهدوا في المستشفى، بعدما تم حرقهم وهم داخل خيامهم لم يتمكنوا من الخروج، خاصة بعدما منعت جنود الاحتلال وصول الطواقم الطبية أو المساعدات إلى المستشفى، وأطلقوا النار تجاه كل من يتحرك في المنطقة.

وتعرض مبنى مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا، إلى إطلاق القذائف من قبل مدفعية وطيران الاحتلال، وفقاً لشهود عيان كانوا يتواجدون في محيط المستشفى وبداخلها.

وارتكب الاحتلال سلسلة مجازر بحق الفلسطينيين، في شمال قطاع غزة، منذ بداية الحرب وطالت المنازل والأسواق ومربعات سكنية كاملة والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.

صورة 2 مستشفى اليمن

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