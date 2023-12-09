مجزرة اليمن السعيد.. الاحتلال يحرق نازحين ومرضى داخل مستشفى في غزة

مصراوي

على مدار شهرين ومجازر الاحتلال الإسرائيلي تتصاعد تباعًا في قطاع غزة، كان آخرها ما حدث داخل مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا، والتي تأوي بداخلها عدد من المرضى والنازحين في شمال قطاع غزة، حيث أحرق الاحتلال خيام المرضى والنازحين داخل أسوار المستشفى خلال الساعات الماضية، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الشهداء.

مصادر محلية فلسطينية وشهود عيان، قالوا إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بحق النازحين، في مستشفى اليمن السعيد، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حصار دام أسابيع، لغذاء والدواء والاتصالات والوقود وكل الأدوات والمواد الأساسية.

وروى الصحفي الفلسطيني أنس الشريف الذي نجح في الوصول للمنطقة "رغم المخاطر الشديدة"، كما يؤكد، أن جنود الاحتلال أحرقوا النازحين والجرحى داخل الخيام أمام مستشفى اليمن السعيد.

وأكد أن العشرات من النازحين بينهم مرضى وذوي "الاحتياجات الخاصة" استشهدوا في المستشفى، بعدما تم حرقهم وهم داخل خيامهم لم يتمكنوا من الخروج، خاصة بعدما منعت جنود الاحتلال وصول الطواقم الطبية أو المساعدات إلى المستشفى، وأطلقوا النار تجاه كل من يتحرك في المنطقة.

مجزرة مرعبة في مستشفى اليمن السعيد وسط مخيم جباليا



تم حرق خيم النازحين و هم متواجدين بداخل الخيم ..مقعدين ومرضى استشهدوا حرقًا بسبب عدم تمكنهم من التحرك



عشرات الشهداء داخل المستشفى ومئات المصابين ينزفون لساعات بدون وجود اي خدمات طبية



يتم إطلاق النار على كل من يحاول الدخول… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 9, 2023

وتعرض مبنى مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا، إلى إطلاق القذائف من قبل مدفعية وطيران الاحتلال، وفقاً لشهود عيان كانوا يتواجدون في محيط المستشفى وبداخلها.

وارتكب الاحتلال سلسلة مجازر بحق الفلسطينيين، في شمال قطاع غزة، منذ بداية الحرب وطالت المنازل والأسواق ومربعات سكنية كاملة والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.