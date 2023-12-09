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BBC

البنتاجون: الخارجية الأمريكية وافقت على بيع ذخائر بقيمة 106.5 مليون دولار لجيش الاحتلال

05:50 م السبت 09 ديسمبر 2023

البنتاجون

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مصراوي

نقلت صحيفة "رويترز" عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، تأكيدات بأن الخارجية الأمريكية وافقت على إمكانية بيع قذائف دبابات عيار 120 ملم إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكلفة تقديرية 106.5 مليون دولار.

سبق وأن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مواصلتها تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية من عيار ١٥٥ ملم وصواريخ موجهة دقيقة وأنظمة دفاع جوي.

وأوضح البنتاجون أنه يوفر مساعدات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي من مخزوناتها داخل إسرائيل وأماكن أخرى.

البنتاجون بيع أسلحة تسليح إسرائيل حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

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