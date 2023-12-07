الصحة العالمية: قسم الطوارئ بمستشفى النصر في خان يونس تحول إلى ساحة حرب

بي بي سي

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من انتشار الأمراض في غزة، حيث يحاول الفلسطينيون البقاء وسط القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر وانقطاع سبل الحياة.

ويقول ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ريتشارد بيبركورن، إن النازحين "يبحثون عن كل شيء عن الأغطية، والخشب"، مضيفا "نحن خائفون حقاً من انتشار الأمراض المعدية، والأمراض التي تسببها المياه الملوثة"، واصفا وضع المياه بأنه "حرج للغاية في كل مكان".

ويقول إن مستشفى النصر في خان يونس يؤوي آلاف المرضى، رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 350 مريضا، موضحا أن "قسم الحوادث والطوارئ كان قد تحول إلى منطقة حرب".

وأضاف: "العديد من الجرحى على الأرض، وسط صراخ الأهالي المذعورين."