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BBC

إسرائيل: القتال في "المرحلة الثانية" من الحرب سيكون صعبًا

01:48 م الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب - (ا ف ب)

قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن القتال في "المرحلة الثانية" من الحرب سيكون صعبًا. كما أضاف بأن بلاده على وفاق تام مع الولايات المتحدة بخصوص الأهداف الاستراتيجية للحرب

كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء عملياته ضد حركة حماس الفلسطينية في جنوب قطاع غزة حيث أشار شهود إلى حدوث معارك عنيفة ، ما يثير مخاوف من "سيناريو أكثر رعبًا" للمدنيين.

ووسع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يشنّ منذ 27 أكتوبر هجومًا بريًا في شمال القطاع المحاصر، نطاق عملياته البرية لتشمل قطاع غزة برمّته مع نشر دبابات قرب خانيونس التي أصبحت بؤرة التوترات الجديدة.

بدورها، حذرت منسّقة الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز من أنّ توسيع إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية إلى جنوب قطاع غزة قد يؤدّي إلى "سيناريو أكثر رعبا" قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه.

جيش الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب إسرائيل حركة حماس الفلسطينية غزة

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