نقيب الفلاحين يكشف أهمية رية المحاياه وأهم النصائح لزيادة إنتاج الأقماح

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن رية المحاياه هي أهم ريه في دورة زراعة الاقماح، موضحاً أن "رية المحاياه" تكون بعد 20 يومًا إلى 25 يومًا من رية الزراعه حسب طبيعة الأرض ودرجة حرارة الجو وهي مهمة جدًا لتفريع الأقماح وزيادة الإنتاج حيث أن التعطيش أو التغريق للأقماح يساهم في قلة الإنتاج.

وناشد عبدالرحمن، مزارعي الأقماح الالتزام بمواعيد الزراعه المناسبه لزراعته وعدم التبكير أو التاخير عن هذه المواعيد، موضحًا أن المواعيد المناسبه لزراعة الاقماح في مصر تبدأ من 15 نوفمبر إلى 10 ديسمبر الحالي.

وأوضح أن تاخير الزراعة عن هذه المواعيد يؤدي إلى تأثير سلبي من الصقيع مما يضعف النمو الخضري وقد يؤدي للإصابة بأمراض الصدا بما يقلل الإنتاجية.

وتابع: "التبكير في الزراعة يؤدي إلى قلة التفريع وصغر السنابل وتاثير سلبي لدرجة الحرارة المرتفعه يساعد في تبكير طرد السنابل ويمنع إكتمال الإخصاب في السنابل بما يؤدي لقلة الإنتاجية".

ونصح مزارعي الأقماح بالالتزام بمواعيد الزراعه المثلي والاعتدال في الري دون تغريق أو تعطيش مع الالتزام بالخريطة الصنفية والزراعه بالتقاوي المعتمده وبطرق الزراعه المناسبه مع مقاومة الحشائش والاعتدال في التسميد في الاوقات المناسبه بما يساهم في زيادة وحدة الانتاجيه من وحدة المساحه لتحقيق اعلي إنتاجية واعلي عائد اقتصادي للمزارع.

وأكد ابوصدام، أن استخدام نسب تقاوي مناسبه يزيد من الإنتاجية مع مراعاة تشغيل العماله المدربة ذات الخبرة الزراعية العالية، متوقعا أن تصل متوسط إنتاجية الفدان إلى 20 إردب كما توقغ زراعة نحو 4 ملايين فدان هذا الموسم.