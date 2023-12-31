"جوًا أو بحرًا".. التايمز: بريطانيا تستعد لشن هجمات ضد الحوثيين

مصراوي

نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مصادر، اليوم الأحد، تصريحات تفيد بأن بريطانيا تستعد لشن هجمات منسقة مع الشركاء ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وأكدت "التايمز" أن بريطانيا ستنضم للولايات المتحدة وربما دولة أوروبية لإطلاق صواريخ على أهداف لجماعة أنصار الله اليمنية، مشيرة إلى أن الضربات ضد الحوثيين ستنفذها بريطانيا للمرة الأولى من خلال سلاح الجو أو مدمرة بريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن كلا من بريطانيا والولايات المتحدة تعملان على إقناع دول أوروبية بالعمل لوقف هجمات الحوثيين.