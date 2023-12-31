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BBC

زلزال قوته 4.8 درجة يضرب جزيرة جاوة الغربية بإندونيسيا

06:05 م الأحد 31 ديسمبر 2023

مقياس ريختر

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مصراوي
قالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، اليوم الأحد، إن زلزالًا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر هزّ جزيرة جاوة الغربية.
وأشارت الوكالة الإندونيسية إلى أن مركز الزلزال كان يبعد كيلومترين شمال شرقي سوميدانج بإقليم "جاوة"، وعلى عمق 5 كيلومترات، حسب وكالة "رويترز" البريطانية.
ولم ترد تقارير حتى الآن بوقوع أضرار أو وفيات جراء الزلزال.
وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أمس السبت، إن زلزالًا قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة بابوا في إندونيسيا، مشيرا إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 39 كيلومترا.
و في وقت سابق قال المركز الأورومتوسطي للزلازل إن قوة الزلزال بلغت 6.2 درجة على عمق 46 كيلومترا.
فيما أشار "نظام التحذير الأمريكي من وقوع أمواج مد بحري عاتية (تسونامي)"، إلى عدم وجود مخاطر من ذلك القبيل بعد الزلزال.

زلزال إندونيسيا جزيرة جاوه هزة أرضية الزلازل

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