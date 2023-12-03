الحوثيون: لدينا خيارات موجعة ضد الاحتلال نُصرةً للمقاومة بغزة سنعلن عنها في حينها

مصراوي

قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله "الحوثيين" محمد البخيتي، اليوم الأحد، إنه تم استهداف السفينتين لمنع استخدام إسرائيل للممر المائي لأغراض عسكرية أو تجارية.

وأشار البخيتي إلى أن جماعته لا تخشى أي رد فعل من جانب الولايات المتحدة بعد استهداف السفينتين، بل أن واشنطن وإسرائيل يخشون من توسيع رقعة المعارك إلى خارج قطاع غزة.

وأكد البخيتي أن الحوثيين لديهم خيارات موجعة ضد الكيان الإسرائيلي نصرة للمقاومة في غزة سيتم الإعلان عنها في حينها، مشيرا إلى أنه لا يستبعد وجود محاولات أمريكية لإقناع القيادة في صنعاء بوقف العمليات في البحر الأحمر.

ولفت إلى أن الحوثيين لم يتعرضوا لأي ضربات حتى الآن لكنهم لا يستبعدون حدوث رد عسكري أمريكي أو إسرائيلي ضدهم، موضحا أن الهدف من احتجاز السفينة هو وقف العدوان على غزة ولا يمانعون إطلاق سراحها إذا توقف العدوان.

ونوّه البخيتي إلى أن جماعته ملتزمة بأمان الحركة الملاحية في البحر الأحمر وتستهدف فقط سفن الكيان الصهيوني.

وناشد عضو المكتب السياسي للحوثيين كل الدول العربية بأن تقوم بواجبها نصرة للفلسطينيين في غزة.