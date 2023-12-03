"مُستأجرة".. إذاعة الاحتلال: السفينة التي استُهدفت قبالة اليمن مملوكة لبريطانيا

مصراوي

نقلت صحيفة "التليجراف" البريطانية عن شركة "أمبري" للأمن البحري، اليوم الأحد، أنباء تؤكد إصابة سفينة ترفع علم جزر البهاما بصاروخ قبالة الساحل الغربي لليمن.

فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن السفينة التي تعرضت لضرر بالغ في البحر الأحمر مملوكة لبريطانيا ولا علاقة لها بإسرائيل، موضحة أن السفينة مؤجرة لشركة ذات ملكية إسرائيلية ولا تحمل أفراد طاقم أو بضائع إسرائيلية.

بينما أوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن المدمرة الأمريكية "كارني" استجابت لنداء استغاثة من سفينة تجارية في البحر الأحمر، لافتا إلى أنه لا يمكن حتى اللحظة تأكيد تعرض سفينة تجارية لإصابة مباشرة في الهجوم من اليمن.

وكانت صحيفة "رويترز" الأمريكية قالت، اليوم الأحد، إن طائرة مسيرة استهدفت سفينة حاويات قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني.

فيما كشفت مصادر ملاحية يمنية، عن إصابة إحدى سفينتين يعتقد أنهما إسرائيليتان استهدفهما جماعة أنصار الله الحوثيون في البحر الأحمر.