"مخبأ ونفق كبير".. الاحتلال الإسرائيلي يزعم الوصول إلى مكان السنوار وتدميره



مصراوي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته هدمت مخبأ في غزة تابع لقائد الجناح العسكري لحركة حماس يحيى السنوار.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه عثر على شقة والتي هي حسب قوله يستخدمها السنوار كمخبأ له في شمال غزة إلى جانب نظام نفق كبير تحتها.

وادعى جيش الاحتلال أنه تم العثور على الشقة، الواقعة في ضواحي مدينة غزة، من قبل اللواء المدرع الاحتياطي الرابع عشر، ثم تم التحقيق فيها لاحقًا من قبل وحدة الهندسة القتالية في ياهالوم، والتي عثرت على عمود نفق.

ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه عثر على العديد من النتائج، حسب قوله في الشقة والتي أشارت إلى أنها المكان الذي استخدمه السنوار كمخبأ له.

وقال جيش الاحتلال أن النفق الذي تم العثور عليه داخل الشقة، كان عمق عموده حوالي 20 مترًا، وأدى إلى نفق آخر بطول 218 مترًا به عدة فروع، كما شملت الممرات تحت الأرض على كهرباء وأنظمة ترشيح هواء وسباكة وغرف للراحة والصلاة وغيرها من المعدات التي تهدف إلى السماح لكبار أعضاء حماس بالبقاء مخبأة لفترات طويلة.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن النفق دمر في وقت لاحق على يد عدد من جنوده.