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BBC

العربية: السنوار يتجه لقبول المبادرة المصرية بشأن هدنة إنسانية وتبادل أسرى

08:32 م الجمعة 29 ديسمبر 2023

يحيي السنوار

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مصراوي

أعلنت قناة العربية -الحدث نقلا عن مصادر لها، أن زعيم الجناح العسكري لحركة حماس يحيى السنوار، يتجه لقبول المبادرة المصرية القطرية لتبادل الأسرى وإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة..

وحسب ما أعلنته قناة العربية الحدث عن مصادرها، أن المبادرة تقضي بإطلاق سراح المحتجزين المدنيين لدى الفصائل الفلسطينية وأبرزها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، مقابل أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال وهدنة لـ 20 يوما.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته هدمت مخبأ في غزة تابع لقائد الجناح العسكري لحركة حماس يحيى السنوار.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه عثر على شقة والتي هي حسب قوله يستخدمها السنوار كمخبأ له في شمال غزة إلى جانب نظام نفق كبير تحتها.

وادعى جيش الاحتلال أنه تم العثور على الشقة، الواقعة في ضواحي مدينة غزة، من قبل اللواء المدرع الاحتياطي الرابع عشر، ثم تم التحقيق فيها لاحقًا من قبل وحدة الهندسة القتالية في ياهالوم، والتي عثرت على عمود نفق.

هدنة إنسانية تبادل الأسرى الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة طوفان الأقصى يحيى السنوار

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