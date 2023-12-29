إعلام أمريكي: نتنياهو في مأزق بسبب التوترات مع واشنطن وتأخير توفير الأسلحة



مصراوي

قال موقع المونيتور الأمريكي عن مصدر بالائتلاف الحاكم في إسرائيل، إن السبب وراء عدم مناقشة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ما بعد الحرب في غزة بمجلس الحرب، كان نتيجة تهديد من وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش.

وتابع موقع المونيتور الأمريكي عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لا شيء يخيف نتنياهو أكثر من استقالة غانتس وإيزنكوت"

وأشار موقع المونيتور عن مصادر عسكرية إسرائيلية: "نتنياهو في مأزق نتيجة تقويض المجهود الحربي بسبب التوترات مع واشنطن"

وأوضح المونيتور عن مصادر عسكرية إسرائيلية: "الولايات المتحدة تتباطأ في توفير الذخيرة والأسلحة التي تحتاجها إسرائيل".