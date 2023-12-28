الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق

دمشق- ديسمبر(د ب أ)

أفاد مراسل وكالة"سبوتنيك" الروسية في سوريا، اليوم الخميس، بشن طائرات حربية إسرائيلية عدوانا جويا بالصواريخ على مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق.

وقال المراسل إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.

وحصل المراسل على معلومات تفيد بإطلاق طائرات إسرائيلية عدة صواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، مستهدفة بعض المواقع جنوب العاصمة دمشق، وتمكنت الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية.