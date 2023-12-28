الدفاع الصينية: أمريكا تتلاعب بمسألة تايوان وهي مقامرة خطيرة

مصراوي

حذرت وزارة الدفاع الصينية في بيان لها من تداعيات التحركات العسكرية الأمريكية في آسيا والمحيط الهادئ على دول المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إنها تسعى إلى تعميق التعاون مع فيتنام بشأن الخدمات العسكرية والأسلحة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتلاعب بمسألة تايوان وهي مقامرة خطيرة للغاية.

بينما قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 12 طائرة عسكرية صينية في مضيق تايوان خلال الساعات الماضية.

فيما أشارت تقارير إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يبحث مع نظيره الفلبيني إنريكي مانالو تطورات الأوضاع والتوترات في بحر الصين الجنوبي.