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BBC

"للمرة الثالثة".. جنود مصابون بمعارك غزة يرفضون زيارة نتنياهو

10:45 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023

جنود مصابون بمعارك غزة يرفضون زيارة نتنياهو أرش

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مصراوي

قالت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن عددا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين أصيبوا خلال المعارك في غزة رفضوا مقابلة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال زيارته لمستشفى هداسا بالقدس.

سبق وأن رفض جنود مصابون نتيجة العدوان على قطاع غزة، زيارة نتنياهو لهم في مستشفى شيبا الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قالت القناة 13 العبرية، إن عائلة ألما أفراهام التي أفرجت عنها المقاومة الفلسطينية ضمن اتفاق الهدنة السابقة، رفضت طلبا لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارتها في المستشفى.

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