"خوفًا على أسرتها في غزة".. تفاصيل وفاة شابة فلسطينية بتركيا بسكتة قلبية
مصراوي
أعلنت وسائل إعلام تركية، وفاة فتاة فلسطينية شابة نتيجة إصابتها بسكتة قلبية، بسبب الخوف على عائلتها المقيمة في قطاع غزة في ظل قصف الاحتلال العنيف والمتواصل على القطاع منذ نحو 70 يومًا.
وتوفيت الفتاة الفلسطينية الشابة شذى الكفارنة، صاحبة الـ23 عامًا، والتي كانت تدرس بإحدى جامعات اسطنبول، بعد انقطاع الاتصال بعائلتها المقيمة في قطاع غزة لنحو 5 أيام متواصلة، وبسبب خوف الفتاة الشديد وقلقها على أسرتها من قصف الاحتلال أصيبت بأزمة قلبية مفاجئة.
ودفنت الفتاة الفلسطينية بإحدى مقابر اسطنبول أمس الأربعاء، دون معرفة مصير عائلتها في قطاع غزة والتي نزحت من بيت حانون في شمال القطاع إلى مدينة رفح، مع اشتداد الحرب والعدوان على غزة.
İstanbul’da Gazzeli bir şehit ..
Şeza El Kafarneh İstanbul’da üniversite eğitimi alan 23 yaşında Gazzeli bir öğrenci, ailesi Gazze’de olduğu için sürekli endişe halindeydi. Gazze’deki iletişim kesintisinden dolayı 5 gün boyunca ailesiyle görüşüp haber alamayınca endişeye… pic.twitter.com/Pd6AhhTozi
— Naîm نَعِيم (@naim_eyyubi) December 21, 2023
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