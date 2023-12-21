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BBC

وزير الدفاع السعودي يعقد اجتماعا مع الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه

12:03 م الخميس 21 ديسمبر 2023

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان

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الرياض - (د ب أ)

اجتمع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في قصر الإليزيه الليلة الماضية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس أن هذا اللقاء جاء بعد أن تفقد الوزير الفرنسي الفرقاطة الفرنسية "شوفالييه بول" في البحر المتوسط جنوب فرنسا وشهد تمرين الدفاع الجوي بمشاركة عدد من طائرات الرافال،حيث استمع لشرح تضمن قدراتها الدفاعية وإمكانياتها، وما تحتويه من تقنيات وتجهيزات متطورة ومتقدمة، ثم توجه إلى برج القيادة في الفرقاطة، ودون كلمة في سجل زوار الفرقاطة ، بحسب واس.

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان قصر الإليزيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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