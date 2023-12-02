الصحة العالمية: 100 ألف شخص في غزة يعانون من التهاب رئوي

مصراوي

قال المدير الإقليمي للصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري، إن المساعدات التي دخلت غزة خلال الهدنة لا تلبي كل الاحتياجات.

وأضاف المدير الإقليمي للصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه ليس بمقدور دولة بمفردها أو أي منظمة توفير الاحتياجات الطبية لقطاع غزة، موضحا أن 100 ألف شخص في غزة يعانون من التهاب رئوي و70 ألفا آخرون يعانون من نزلات معوية حادة.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إننا قمنا بتصفية قادة كبار في حماس عندما كان ذلك ممكنا وسنكمل المهمة.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال، إنه لدي تفويض من الشعب الإسرائيلي بقيادة البلاد، موضحا أننا لا نعمل وفقا لاستطلاعات الرأي، موجها الشكر للدعم الأمريكي المقدم من الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن على الرغم من وجود خلافات حتى الآن.

وأكمل نتنياهو، أن هذه حربنا ويجب علينا نحن اتخاذ القرار وفي بعض الأحيان نتمكن من إقناع الأصدقاء الأمريكيين، موضحا أنه هناك خلافات مع أصدقائنا في الإدارة الأمريكية ولكن في كثير من الأحيان ننجح في إقناعهم.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك أخبار محزنة وصلت إلينا وهي سقوط اللواء أساف حمامي في قتال السابع من أكتوبر.

وتطرق رئيس وزراء الاحتلال، إلى أننا أدرنا مفاوضات صعبة تحت قصف النار ومارسنا ضغطا هائلا مع الوسطاء لتحسين شروط الاتفاق ونجحنا بذلك، موضحا أنني كنت على اتصال يومي مع البيت الأبيض لمضاعفة عدد من تم إطلاق سراحهم، مشيرا إلى مواصلة الجهود من أجل إعادة جميع الأسرى إلى الوطن.

وتابع نتنياهو، أننا دمرنا أكثر من 400 من أهداف حماس خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى مواصلة العمل في شمال القطاع والحرب حتى تحقق كل أهدافها موضحا، أن المعركة البرية كانت واجبة.