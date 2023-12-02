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الإمارات ترسل سفينة مساعدات لدعم الفلسطينيين في غزة

05:39 م السبت 02 ديسمبر 2023

الإمارات ترسل سفينة مساعدات لدعم الفلسطينيين في غز

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الإمارات- (د ب أ)

أبحرت اليوم السبت، سفينة مساعدات إماراتية على متنها 4016 طنا من المواد الإنسانية متجهة إلى مدينة العريش الحدودية المصرية، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، لدعم الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتحمل السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة الإماراتي على متنها 3465 طنا من المواد الغذائية، و420 طنا من المواد الايوائية، إضافة إلى 131 طنا من المساعدات الطبية.

وكانت الإمارات أعلنت عن إقامة مستشفى ميداني بغزة، إضافة إلى استضافة ألف طفل فلسطيني للعلاج بمستشفياتها.

الإمارات المساعدات الطبية قطاع غزة ميناء الفجيرة الإماراتي مستشفى ميداني بغزة

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