اليونيفيل: نشهد أوضاعًا "خطيرة" على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية

بي بي سي

حذّر رئيس قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، الإثنين، أن الوضع على حدود اللبنانية - الإسرائيلية أصبح "خطيرا"، مع استمرار تبادل إطلاق النار بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي.

وقال أرولدو لازارو، رئيس قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إن "الوضع الحالي، كما يعلم الجميع متوتر، إنه صعب وخطير".

وأضاف للصحفيين، قبل لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في بيروت، أن اليونيفيل تسعى إلى الحفاظ على الوضع القائم، وخصوصا لعب دور وساطة بين الطرفين "لتجنب أخطاء حسابية أو تفسيرات يمكن أن تكون سببا آخر للتصعيد".

ومنذ الثامن من أكتوبر، شهدت الحدود بين لبنان وإسرائيل تصعيدا في عمليات تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وأكد لازارو على الترابط الوثيق بين الحرب في غزة وتصاعد التوتر في جنوب لبنان، إذ يدعم حزب الله حركة حماس.

وأضاف أن حزب الله يستخدم أسلحة بعيدة المدى، فيما تنتهك اسرائيل المجال الجوي اللبناني، وتابع بالقول "على الرغم من ذلك، إلا أننا في الأيام الثلاثة الماضية لاحظنا تراجعا لتبادل إطلاق النار بين الجانبين".