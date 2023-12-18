البحرية البريطانية: مسلحون حاولوا الهجوم على سفينة شمال غرب جيبوتي

مصراوي

أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت تقريرًا عن محاولة هجوم مسلحين على سفينة شمال غرب جيبوتي.

وقالت هيئة التجارة البحرية البريطانية، إن 5 قوارب على متنها مسلحون اقتربت من السفينة المستهدفة شمال غرب جيبوتي.

وفيما سبق أطلق الحوثيون، اليوم الاثنين، عدة مقذوفات تجاه سفينة " سوان أتلانتيك" لدى عبورها في البحر الأحمر، وذلك حسبما صرح مسؤولون أمريكيون لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأضافت الوكالة نقلًا عن المسؤولين الذين لم تذكر اسمهم، أن المدمرة "يو إس إس كارني" استجابت لنداء استغاثة من السفينة "سوان" التي تعرضت لهجوم اليوم بالبحر الأحمر.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قد أعلنت تلقيها تقريرًا يفيد بوقوع حادث على بعد 24 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من ميناء المخا اليمني، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن الهيئة.

وفي وقت سابق صرح قائد المنطقة العسكرية الخامسة بالحوثيين يوسف المداني، أن جبهة البحر الأحمر جزء من جبهة فلسطين خلال الحرب، مؤكدًا خلال تصريحاته أن اليمن جزء لا يتجزأ من معركة فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وربط المداني في حديثه بين فترات الحرب ووقف إطلاق النار في غزة وبين تحركات الحوثيين في البحر الأحمر، قائلًا إن أي تصعيد في غزة هو تصعيد في البحر الأحمر وأي تهدئة في غزة تعتبر تهدئة في البحر الأحمر.

وحذر المداني في تصريحاته، أي جبهة خارجية تسعى للحول بين الأراضي الفلسطينية واليمن، من أنها ستجد الحوثيين في المواجهة بالمقام الأول.

وعلقت شركات شحن بحري عدة تسليمها للبضائع من وإلى إسرائيل عقب استهداف الحوثيين لعدة سفن عند مضيق باب المندب بالبحر الأحمر.

وكان الحوثيين قد أعلنوا سابقًا أنهم لن يسمحوا بدخول أي سفن بضائع إلى إسرائيل لحين دخول المساعدات الإنسانية والأغذية إلى قطاع غزة.