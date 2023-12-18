إعلان

BBC

نائب رئيس الإمارات يهنئ السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

04:23 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

هنأ، نائب رئيس الدولة الإماراتي رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، فوزه بفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وام".

وقال بن راشد في رسالته "أبارك لأخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية.. ونبارك للشعب المصري هذه المسيرة.. ونتمنى لهم دوام الازدهار والاستقرار".

وأكد بن راشد في رسالته على "عمق العلاقات الشعبية والاقتصادية والمستقبلية تحت قيادة البلدين الشقيقين".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت حصول المرشح عبدالفتاح السيسي، على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في شهر ديسمبر الجاري.

نائب رئيس الإمارات فوز السيسي نائب رئيس الدولة الإماراتي الانتخابات الرئاسية

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

السيسي بعد فوزه بانتخابات الرئاسة: حرب غزة تستدعي استنفار جهودنا
حقق المركز الأخير.. عبدالسند يمامة: نقبل بنتيجة الانتخابات الرئاسية
3 قنوات مفتوحة تعلن نقل مباراة الأهلي وفلومنينسي (ترددات)
رسميًا.. السيسي رئيسًا لمصر لولاية جديدة