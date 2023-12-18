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BBC

سي إن إن: واشنطن تريد من إسرائيل تقديم تقييمًا أمنيًا عن العملية البرية في غزة

02:42 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

وزارة الدفاع الأمريكية

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(مصراوي)

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قوله إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يهدف من زيارته لإسرائيل تقديم الإدارة الإسرائيلية معلومات وتقييمًا أمنيًا واضحًا بشأن العملية البرية الإسرائيلية في غزة.

ووصل أوستن، اليوم إلى تل أبيب لإجراء مباحثات حول الحرب الجارية في قطاع غزة منذ شهرين.

ومن المتوقع أن ترتكز زيارة أوستن على سبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة والاكتفاء إلى ضربات محددة ومركزة على مناطق تواجد حركة حماس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

وزارة الدفاع الأمريكية غزة لويد أوستن تل أبيب الحرب الإسرائيلية على غزة

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