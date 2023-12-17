إعلام عبري: رئيس الموساد حصل على الموافقة للمضي بمفاوضات صفقة جديدة لتبادل الأسرى

مصراوي

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" دافيد برنيع، حصل على ضوء أخضر من المستوى السياسي للمضي بمفاوضات مع الوسطاء لصفقة جديدة.

سبق وأن قالت القناة 11 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن تل أبيب ترفض وقف إطلاق النار كما تطالب حماس لكنها قد تقترح بدائل مثل إطلاق سراح أسرى نوعيين في صفقات جديدة.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن تل أبيب معنية بتحريك الأمور وتفكر بطرق للتوصل لاتفاق جديد رغم أن حماس لن ترضى بأقل من وقف كامل لإطلاق النار.

وكانت هيئة البث العبرية قالت، اليوم الأحد، إن إسرائيل تدرس إطلاق أسرى نوعيين من الفلسطينيين أصحاب المحكوميات العالية في صفقة التبادل المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، إنه يجب أن يقف العدوان الإسرائيلي قبل الحديث عن تبادل الأسرى وإغاثة الفلسطينيين.

وأكد الحية في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" على أن ملف التبادل مغلق حتى يقف العدوان، لافتا إلى أنه فور توقف العدوان على الشعب الفلسطيني فإن حماس جاهزة لصفقة تبادل شاملة.