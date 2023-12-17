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BBC

المملكة المتحدة وألمانيا تزيدان الضغط على إسرائيل بالدعوة لوقف "إطلاق نار مستدام"

03:27 م الأحد 17 ديسمبر 2023

المملكة المتحدة وألمانيا

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لندن - (د ب أ)

زادت الحكومتان البريطانية والألمانية من الضغط العالمي المتزايد على إسرائيل، حيث دعتا إلى "وقف مستدام لإطلاق النار" في الصراع في غزة

ويمثل تدخل وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون ونظيرته الألمانية أناليتا بيربوك، حيث حذرا فيه من أن "عددا كبيرا من المدنيين قتلوا" تحولا واسعا في اللهجة، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأحد.

وتحذو المملكة المتحدة حذو البيت الأبيض، في التعبير عن عدم الارتياح بشأن فشل إدارة بنيامين نتنياهو في تقليص الضحايا المدنيين وخطتها لمستقبل غزة.

وكتب الدبلوماسيان اليوم الأحد في صحيفة "صنداي تايمز": "هدفنا لا يمكن أن يكون ببساطة إنهاء القتال اليوم. يجب أن يكون سلاما دائما لأيام وسنوات وأجيال. بالتالي، ندعم وقفا لإطلاق النار، لكن فقط، إذا كان مستداما".

المملكة المتحدة ألمانيا إسرائيل وقف إطلاق نار طوفان الأقصى

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