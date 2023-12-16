بالاشتراك مع الاحتلال.. حماس تحمل بايدن مسؤولية مجزرة مستشفى كمال عدوان شمال غزة

مصراوي

حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان لها ، اليوم السبت، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤولية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي "المجرم" عن جريمة مستشفى كمال عدوان، مطالبة بمحاسبة الاحتلال وقادته النازيين.

وقالت حماس إن التقارير الواردة وإفادات الشهود العيان من داخل مستشفى كمال عدوان تؤكد قيام جيش الاحتلال الصهيوني بارتكاب مجزرة مروّعة داخله، تمثّلت بتجريف خيام النازحين في ساحة المستشفى بمن فيها من الجرحى والنازحين ما تسبب باستشهاد عدد من المواطنين لا يُعرف تعدادهم حتى اللحظة.

وأشارت حماس إلى أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبها "الجيش المجرم" في كافة أنحاء قطاع غزة هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرتكبها العدو الجبان عن سبق إصرار وترصد بهدف ترهيب الشعب الفلسطيني ودفعه للنزوح عن أرضه.

ولفتت حماس إلى أنها تحمّل إدارة الرئيس بايدن المسؤولية عن هذه المجازر، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية عن الإخفاق في توفير الحد الأدنى من الحماية للفلسطينيين، وتركهم عرضةً لإجرام هذا الكيان الفاشي الذي يقتل المئات من منهم يومياً، دون حراك فعلي لوقف شلال الدم في غزة، والتي ستبقى صامدة، وشاهدة في نفس الوقت على إجرام الصهاينة وشلل المجتمع الدولي في حماية الإنسانية.