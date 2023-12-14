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BBC

وزير الدفاع الإسرائيلي: نناقش مسألة إعادة الإسرائيليين النازحين إلى منازلهم قرب لبنان

05:11 م الخميس 14 ديسمبر 2023

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت،

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(مصراوي)

أعلن بيان لمكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس، أنه ناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مسألة إعادة الإسرائيليين النازحين لمنازلهم إلى منطقة الشمال قرب لبنان، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "رويترز".

وأضاف البيان، أن جالانت أبلغ سوليفان أن القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس سيستغرق عدة أشهر.

ونزح عدد كبير من الإسرائيليين من منطقة الشمال قرب الحدود اللبنانية وسط اشتعال الصراع بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي مع تبادل عشرات القذائف والصواريخ بشكل يومي بين الجانبين.

وسافر سوليفان إلى إسرائيل في مهمة أعلن غرضها قبل سفره، وهي الحديث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو عن تصريحاته حول عسكرة قطاع غزة بعد الحرب.

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