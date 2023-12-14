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BBC

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة مناطق في جنوب لبنان

11:03 ص الخميس 14 ديسمبر 2023

قصف مدفعي إسرائيلي

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بيروت - ( د ب أ )

استأنفت المدفعية الإسرائيلية، قصف عدة مناطق في جنوب لبنان، اليوم الخميس.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الخميس، "استهدفت مدفعية العدو صباح اليوم، تلة العويضة والعزية، والأطراف الجنوبية لبلدة الخيام".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن ليلة أمس الأربعاء غارة استهدفت أطراف عيتا الشعب.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ الحرب التي أعلنتها تل أبيب على حركة حماس التي تحكم قطاع غزة ردا على هجمات الحركة في السابع من أكتوبر الماضي.

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