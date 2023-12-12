المقاومة تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا في كمين بمعسكر جباليا شمال غزة

مصراوي

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد بكمين لفصيل مشاة صهيوني الثلاثاء الماضي، غرب معسكر جباليا,

وتابعت كتائب القسام في بيان لها الثلاثاء: "مجاهدونا أبلغوا بتنفيذ الكمين والإجهاز على الفصيل من نقطة صفر، ليوقعوا عشرات الجنود بين قتيل وجريح، بعد يومين من الكمين تقدمت قوة صهيونية راجلة نحو مبنى ليتم استهدافها وأكد مجاهدونا قتل 15 جنديا منها".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها استهدفوا قوة صهيونية راجلة مكونة من 20 جندياً بقذيفة تي بي جي، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة الشيخ رضوان.

وتابعت كتائب القسام خلال بيان اليوم الثلاثاء: "مقاومونا استهدفوا 3 آليات عسكرية بقذائف الياسين 105، واشتبكوا مع قوة صهيونية راجلة وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا مقرات القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى".

وأوضحت كتائب القسام: "استهدفنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة التوام شمال مدينة غزة، كما استهدفنا قوة صهيونية مكونة من 20 جنديا داخل مبنى بمنطقة الشيخ رضوان وأوقعناهم بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق، قال إيلون ليفي المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نعمل على الوفاء بالتزاماتنا وفقا للقانون الدولي.

وزعم المتحدث باسم حكومة الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الناس في غزة يعبرون عن غضبهم من تصرفات حماس وما جلبته عليهم من خراب ودمار.

وتابع المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، "نذكر المجتمع الدولي بالتهديد الإيراني لأمن طرق التجارة العالمية، والوضع في البحر الأحمر تحت تهديد النظام الإيراني".

وأضاف "نرحب بدعم حلفائنا في الولايات المتحدة حتى يتم القضاء على حماس"، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لتحرير المختطفين في قطاع غزة ولن نترك متنفسا لحماس.

وأكد أن جيش الاحتلال سيحاول شن عمليات خاصة لتحرير الأسرى لدى حماس في غزة، فضلًا عن محاولته احتواء الحرب في غزة وحصرها في القطاع فقط دون الانتشار إلى مناطق أخرى.