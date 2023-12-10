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BBC

وزير الطاقة الإسرائيلي: لا يوجد موعد لانتهاء العملية البرية في غزة

11:29 ص الأحد 10 ديسمبر 2023

غزة

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(مصراوي)

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، نقلًا عن وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائل كاتس، أن الحكومة الإسرائيلية لم تضع حدود زمنية للعملية البرية في قطاع غزة.

وطالب كاتس، بمنح الجيش الإسرائيلي الوقت الذي يحتاج إليه حتى يحقق أهداف العملية البرية.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، مساء أمس، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم يذكر اسمه، أن الحكومة الإسرائيلية ترغب في إنهاء الحرب المكثفة على قطاع غزة في نهاية يناير المقبل.

وذكر الموقع الأمريكي، أن الجيش الإسرائيلي من المحتمل أن ينهي عمليته في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة خلال 3 إلى 4 أسابيع.

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