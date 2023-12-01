الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة شقيق الملك سلمان

مصراوي

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود عن عمر يناهز الـ85 عامًا، شقيق الملك سلمان.

وستقام الصلاة، اليوم الجمعة،في المسجد الحرام بمكة المكرمة. وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" .

وجاء نص البيان الصادر عن الديوان الملكي اليوم كالتالي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 15هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".