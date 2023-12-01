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BBC

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة شقيق الملك سلمان

11:48 ص الجمعة 01 ديسمبر 2023

وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود

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مصراوي

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود عن عمر يناهز الـ85 عامًا، شقيق الملك سلمان.

وستقام الصلاة، اليوم الجمعة،في المسجد الحرام بمكة المكرمة. وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" .

وجاء نص البيان الصادر عن الديوان الملكي اليوم كالتالي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 15هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود شقيق الملك سلمان وفاة شقيق الملك سلمان الديوان الملكي السعودي

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