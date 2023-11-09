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BBC

الرئيس الفرنسي: قطاع غزة بحاجة إلى هدنة إنسانية

11:43 ص الخميس 09 نوفمبر 2023

إيمانويل ماكرون

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(مصراوي)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حماس دون شروط مسبقة.

وأكد ماكرون في تصريحاته على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة، قائلًا " علينا ألا نقبل بتأجيل السلام في الشرق الأوسط".

ونادى ماكرون بحاجة الوضع في قطاع غزة إلى هدنة إنسانية، مشيرًا إلى ضرورة العمل على وقف لإطلاق النار في ظل خطورة الوضع.

وقال الرئيس الفرنسي إنه لا يمكن إنكار أن حماس حركة خطيرة ويجب العمل على تجميد مصادر تمويلها.

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