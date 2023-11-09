مجموعة السبع تدعو إلى هدنة إنسانية في غزة والإفراج عن الرهائن

وكالات

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع، إلى هدنة إنسانية في الحرب على غزة، للسماح بدخول المساعدات والمساعدة في الإفراج عن الرهائن، وطالبوا بالعودة إلى عملية سلام أوسع نطاقاً.

وأكدت مجموعة السبع في بيان مشترك، في ختام اجتماع استمر يومين في طوكيو، على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وجاء في البيان أن أعضاء مجموعة السبع ملتزمون بإعداد حلول طويلة الأمد لغزة، والعودة إلى عملية سلام أوسع نطاقاً في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، "بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها دولياً".

واتفق الوزراء على أن حل الدولتين، "يظل السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم وآمن".

وهذا هو البيان المشترك الثاني لمجموعة السبع منذ أن بدأ الصراع في السابع من أكتوبر الماضي.