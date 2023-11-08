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BBC

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لغارات إسرائيلية في محيط العاصمة دمشق

11:15 م الأربعاء 08 نوفمبر 2023

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لغارات إسرائيلية

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مصراوي

قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية، اليوم الأربعاء، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية على مواقع عسكرية في جنوب سوريا

وأوضحت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط مدينة دمشق.

سبق وأن أعلن رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، "تدمير" مطار حلب مجددا بحجة الرد على الصاروخ الذي أطلق من سوريا تجاه إسرائيل.

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه المقاتلات شنت هجمات على مصدر إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية.

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