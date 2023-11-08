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BBC

بعد الهجوم البري.. نيويورك تايمز: توقف محادثات بواسطة قطرية لإطلاق سراح 50 أسيرًا

10:28 م الأربعاء 08 نوفمبر 2023

الهجوم البري على غزة

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مصراوي

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين: إن محادثات غير مباشرة بوساطة قطرية أوشكت على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 50 رهينة.

وبحسب الصحيفة، فإن المحادثات بوساطة قطرية كانت على وشك التوصل لاتفاق لإطلاق سراح 50 أسيرًا وتوقفت بعد هجوم إسرائيل البري.

ونقلت الصحيفة، عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون عودة الأسرى، والطريقة الوحيدة لإنقاذهم هي مواصلة العملية البرية".

ولفتت مصادر لقناة الجزيرة، إلى أن مدير وكالة المخابرات الأمريكية يصل قطر غدا من أجل مفاوضات بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين.

الهجوم البري على غزة المخابرات الأمريكية قطر إسرائيل طوفان الأقصى

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