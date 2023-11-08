اليابان: مجموعة السبع تدعم هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة

(مصراوي)

أعلنت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، اليوم الأربعاء، أن مجموعة السبع اتفقت على دعم هدنة مؤقتة وممر إنساني لتسهيل إدخال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة.

وأشارت كاميكاوا، إلى اتفاق مجموعة السبع على أهمية منع حدوث مزيد من التصعيد في الصراع في غزة، قائلة "يجب ألا يمتد الصراع لمناطق أخرى".

وقالت وزيرة خارجية اليابان إننا "نتألم لسقوط مدنيين ونساء وأطفال في غزة وندعو إلى فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات".

وقال كاميكاوا، إن مجموعة السبع اتفقت على أن الحل القائم على حل الدولتين هو السبيل الوحيد إلى سلام عادل ودائم في المنطقة.

واختتمت كاميكاوا كلمتها خلال قمة مجموعة السبع التي بدأت أمس، إن المجموعة اتفق على إدانة هجوم حركة حماس في الـ 7 من أكتوبر على جيش الاحتلال الإسرائيلي.