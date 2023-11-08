مستشار نتنياهو: وجود إسرائيل في غزة لا يعني احتلالها والتحكم بسكانها

مصراوي

قال كبير مستشاري نتنياهو، إنه يجب أن يكون هناك وجود أمني إسرائيلي في غزة ولا يعني ذلك احتلالها والتحكم بسكانها.

وتابع كبير مستشاري نتنياهو لـCNN: "علينا التمييز بين الوجود الأمني والسيطرة السياسية في غزة بعد هزيمة حماس، بل نريد وضعا أكثر مرونة يسمح لنا بالدخول والخروج من غزة حسب الحاجة الأمنية".

وأكد كبير مستشاري نتنياهو لـCNN: "أفضل طريقة لضمان إطلاق سراح الرهائن هي زيادة الضغط على حماس".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إن بايدن حث نتنياهو على وقف القتال 3 أيام للتقدم في إطلاق سراح رهائن.

وتابع أكسيوس عن مسؤول أمريكي: "الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تناقش اقتراحا تطلق بموجبه حماس سراح 10 إلى 15 رهينة".

وأضاف أكسيوس عن مسؤول أمريكي: "تُستغل الهدنة بموجب الاتفاق للتحقق من هوية جميع الرهائن وتقديم قائمة بها".

فيما أعلن أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: "التقديرات تشير إلى احتجاز حماس نحو 180 رهينة والجهاد 40 بينما يحتجز آخرون نحو 20".