السعودية تعلن فشل التوصل لوقف إطلاق النار في السودان بين الجيش والدعم السريع

الرياض- (د ب أ)

أعلنت السعودية والولايات المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد) اليوم الثلاثاء بصفتها ممثلاً مشتركاً للاتحاد الأفريقي والإيجاد، وكونهم الميسرين لمحادثات (جدة 2)، عن التزام القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة،إلا أنها أعلنت "عدم تمكن الطرفين (المتحاربين في السودان) من الاتفاق على وقف لإطلاق النار خلال هذه الجولة الأولى.

ويتركز العمل في محادثات جدة على مواضيع محددة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف لإطلاق النار وغيره من إجراءات بناء الثقة تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء .

وتابع البيان أنه وعلى ضوء إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان (11 مايو 2023)، تلتزم كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالالتزامات التالية "الانخراط في آلية إنسانية مشتركة بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لمعالجة معوقات إيصال المساعدات الإغاثية، وتحديد جهات اتصال لتسهيل مرور وعبور العاملين في المجال الإنساني والمساعدات.

وقال البيان إنه من بين الالتزامات أيضا "تنفيذ إجراءات بناء الثقة وإنشاء آلية تواصل بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، واحتجاز الهاربين من السجون، وتحسين المحتوى الإعلامي لكلا الطرفين، وتخفيف حدة اللغة الإعلامية، إضافة الى اتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد والتى تؤجج الصراع.

وأكد الطرفان "على أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات بالتوازي، وأكدا التزامهما الفردي تجاه تيسير مرور المساعدات الإنسانية لكلا الطرفين.

وتمثل هذه الالتزامات خطوةً مهمة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، مما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني.