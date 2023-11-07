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حزب الله: هجماتنا رسالة بأنه إذا توسعت إسرائيل فستكون هناك عواقب وخيمة

06:57 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم

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مصراوي

قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لشبكة إن بي سي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات المتزايدة لعناصر المقاومة الإسلامية في لبنان، تأتي كرسالة بأنه إذا توسعت إسرائيل فستكون هناك عواقب وخيمة.

وأكد قاسم أن حزب الله يشارك من أجل تخفيف الضغط على غزة.

وكان العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أكد أن حزب الله بدا متحفظًا ودقيقًا للغاية في التعامل منذ بداية الأزمة، ولا يريد رفع حدة الخطابات والتحركات على وجه التحديد، وهو ما يتم قياسه بدقه، إذ أن خطواته الميدانية بها قدر كبير من التحفظ حتى هذه اللحظة.

وأشار عكاشة إلى أن كتائب القسام من فرع لبنان تبنت العديد من العمليات التي ظهرت، وظهر ما يسمى قوات الفجر، وأعلنت أنها تابعة للجماعة الإسلامية في لبنان، وبقي حزب الله تدخله خجولًا ومحدودًا وليس مفتوح بشكل كبير، ولم يمثل ضغط كبير على الجيش الإسرائيلي لكي يقوم بعملية تشتيت الجهد بشكل رئيسي، وكل تلك المعطيات تجعله يميل إلى حد كبير أن هناك سيناريو خاص لحسابات خاصة ودقيقة لها ارتباط بإيران، وحسابات طهران مع المجتمع الدولي والجانب الأمريكي.

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