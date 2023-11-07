إسرائيل تطلب إخلاء مستشفى الرنتيسي للأطفال تمهيدا لقصفه

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن إسرائيل طلبت إخلاء مستشفى الرنتيسي للأطفال تمهيدا لقصفه.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن حياة نحو 70 طفلا بمستشفى الرنتيسي في خطر بعد تهديد القصف، موضحا أننا ننتظر تدخلا دوليا لثني إسرائيل عن تهديدها بقصف مستشفى الرنتيسي.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن التدخل الدولي لوقف انهيار المنظومة الصحية لا يزال ضعيفا، موضحا أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية الطواقم الطبية والجرحى.