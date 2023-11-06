تظاهر أهالي الأسرى المحتجزين في تل أبيب

كتبت- سلمى سمير:

تظاهر، اليوم الاثنين، أهالي الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم، في ظل احتجاجات مستمرة منذ أيام.

وتستمر الاحتجاجات آخرها أمام بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، للمطالبة بالتحرك لإخراج ذويهم، وسط عدم إحراز أي تقدم في ملف تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وازدادت التظاهرات منذ تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو أمس، عن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة لإنهاء الحرب، الأمر الذي قوبل بتنديد واسع من قبل أهالي الأسرى، إضافة إلى أن نتنياهو أوقف إلياهو عن حضور اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر، قائلًا إن تصريحاته منفصلة عن الواقع.

وفي وقت سابق طالب أهالي الأسرى الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ طلبات المقاومة الفلسطينية والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين مقابل الإفراج عن ذويهم.