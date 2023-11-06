المدنيون في غزة.. قصف متواصل ورعاية صحية مفقودة

كتب- محمود عبدالرحمن:

طيلة الأيام الأخيرة، وجهت وزارة الصحة الفلسطينية مجموعة من الاستغاثات المتكررة للعديد من بلدان العالم والمنظمات الإغاثية والدولية "أنقذوا مرضى المستشفى الإندونيسي والشفاء"، وذلك خوفا من نفاد الوقود الذي شارف على الانتهاء، الأمر الذي يتسبب بكارثة صحية وتعرض حياة المرضى للخطر نتيجة توقف المولدات الرئيسية للمستشفى التي تعد الأكبر في قطاع غزة.

وعلى الرغم من الاستغاثات والتحذيرات التي امتدت على مدار أسبوع كامل، لم تحرك ساكنا، لتتوقف المولدات وتعتمد المستشفى الإندونيسي على المولدات الفرعية التي تكفي لتشغيل الخدمات الطبية الحيوية كغرفة العناية المركزة وغرف العمليات، لكن مع عدم وجود إمدادات الوقود توقفت هي الأخرى، ليستيقظ المرضى والعاملون اليوم الإثنين على خروج المستشفى عن الخدمة، ليصبح المرضى بين خيارين قصف عدو غاشم والبحث عن الرعاية الصحية المفقودة.

نهاية عام 2014، افتتح مستشفى الإندونيسي بعد 3 أعوام إنشاءات، وذلك لخدمة سكان محافظة شمال قطاع غزة، الذين افتقدوا الرعاية الصحية عقب العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2008، التي لم يكن بها سوى مستشفى كمال عدوان، ما دفع إندونيسيا إلى المساهمة في بناء المستشفى، وذلك في إطار الأخوة والتعاون بين الشعبين الفلسطيني والإندونيسي.

وتحتوي المستشفى الإندونيسي، على 110 أسرّة ما بين جراحة وباطنة وعظام، منهما 10 أسرّة عناية مركزة وأربع غرف عمليات، حيث توقفت كل تلك الخدمات بعد نفاد الوقود، بعدما ظلت تعاني مرارا وتكرارا من غارات العدو الصهيوني؛ لقربها من مواقع عسكرية لحركة حماس في غزة.

توقف مستشفى كمال عدوان

لم يختلف الحال كثيرا في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بعدما توقفت المولدات الكهربائية فيه بشكل كامل السبت 4 نوفمبر الجاري، بسبب نفاد الوقود، ما ينذر بكارثة إنسانية قد تتسبب بوفاة عشرات المرضى والجرحى، خاصة القابعين على أجهزة التنفس الاصطناعي وحضانات الأطفال وحديثي الولادة، وأقسام العناية، بحسب تصريحات أحمد الكحلوت مدير المستشفى.

ووجه مدير مستشفى كمال عدوان مناشدات للمنظمات الدولية بالعمل الفوري من أجل تشغيل أقسام المستشفى: قائلا "ندق ناقوس الخطر ونضع الجميع تحت مسؤولياته.. أنقذوا الأطفال، والجرحى والمصابين، فالتاريخ لن يرحم المقصرين بما يستطيعون تقديمه لأبناء شعبنا".

توقف مستشفى الشفاء

خلال اليومين الماضيين، حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، محمد أبو سلمية، من توقف خدمات المستشفى نتيجة توقف المولد الرئيسي للكهرباء بالمستشفى عن العمل، نتيجة نفاد الوقود.

وقال أبو سلمية إن كميات الوقود الحالية داخل المستشفى "قليلة للغاية" في ظل تزايد دخول المصابين والقتلى نتيجة القصف المتكرر لجيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن الوضع صعب للغاية، ويجب على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنقاذ الموقف بعد إغلاق المولد الرئيسي للكهرباء الذي أثر على العديد من الأقسام الداخلية للمستشفى.