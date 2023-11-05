إعلان

BBC

"دليل على الانحراف".. أول تعليق من مصر بشأن المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة

10:09 م الأحد 05 نوفمبر 2023

وزارة الخارجية المصرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


مصراوي

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة، دليل على الانحراف والتطرف، الذي لحق ببعض صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

وتابعت الخارجية المصرية، أن العالم يتحدث عن نزع السلاح النووى ومخاطره، والبعض متعطش للمزيد من الدمار والقتل.

وكان وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو، قال إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن وبالنسبة للمختطفين فالحرب لها أثمان.

وأضاف وزير التراث، أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، لافتا إلى أن عليهم إعادة إقامة المستوطنات فيه، موضحا أنه لا مكان لقطاع غزة ولا ينبغي أن يكون هناك وجود لشمال القطاع.

وتابع إلياهو، أن من يرفع راية حماس لا يجوز له أن يستمر في الحياة على الأرض، مضيفا: "أطمح أن نعود بعد الحرب إلى إقامة المستوطنات في قطاع غزة".

الخارجية المصرية قصف غزة الاحتلال الإسرائيلي عميحاي إلياهو طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد استهداف حزب الله.. إسرائيل تعلن عدم تلقي بلاغات بسقوط قتلى في كريات شمونة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market