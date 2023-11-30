الرئيس الفلسطيني يدعو لتثبيت وقف إطلاق النار الساري حاليا في قطاع غزة

رام الله - (د ب أ)

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس، إلى تثبيت وقف إطلاق النار الساري حاليا في قطاع غزة ووقف "العدوان" الإسرائيلي بشكل كامل.

وأكد عباس لدى استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مدينة رام الله، على وجوب تجنيب المدنيين "ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية".

وحث عباس على مضاعفة المواد الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى في قطاع غزة.

وسلم عباس وزير الخارجية الأمريكية وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ملفا كاملا حول "جرائم" إسرائيل في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس من "قتل وتدمير وجرائم التطهير العرقي".

وأعاد عباس التأكيد على "رفض ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس"، داعيا واشنطن لمنع طرد إسرائيل للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة مناطق الأغوار.

كما دعا إلى ضرورة الإفراج عن أموال الضرائب (المقاصة) الفلسطينية، مشيرا أنه "ستكون لسكان قطاع غزة الأولوية ولن يتم التخلي عنهم وهم مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها".

وشدد على أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.