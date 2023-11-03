إعلان

BBC

الاحتلال يقصف مدرسة بداخلها نازحين في غزة وسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى

08:45 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

الاحتلال يقصف مدرسة تضم نازحين وسط غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


مصراوي

استهدف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة بداخلها نازحين بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

ووفقا لمصادر محلية، فإنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة أسامة بن زيد، في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة والتي تضم بداخلها العشرات من النازحين .

ومن جانبه قال المتحدث باسم الأونروا، إن ما يحدث في غزة بشكل عام عقاب جماعي، ولا مكان آمن في غزة.

وفي وقت سابق قال مدير عام المستشفيات في غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة أمام مجمع الشفاء الطبي".

وتابع مدير عام المستشفيات، اليوم الجمعة، "سقط نحو 15 شهيدًا ونحو 60 جريحًا في استهداف بوابة مجمع الشفاء".

ولفت إلى أن القصف الإسرائيلي، استهدف مصابين في سيارة الإسعاف كانوا يتوجهون لمعبر رفح.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي، استهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع.

مدارس غزة قصف مدرسة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تجاوزت الحد القانوني..أول تحرك برلماني بشأن زيادة أسعار البنزين