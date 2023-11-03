نتنياهو: نرفض وقف إطلاق النار ولن نتوقف حتى نقضي على حماس

مصراوي

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن "إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار الإنساني الذي لا يشمل عودة المختطفين، ونحن لن نتوقف حتى القضاء على حماس".

وتابع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، "أقول لأعدائنا في الشمال "لا تختبرونا" فسوف تدفعون الثمن غاليا"

وفي وقت سابق أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه "لا يوجد قرار بدخول الوقود إلى قطاع غزة"

وتابع مكتب رئيس وزراء الاحتلال، أن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعدم السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، "سننتصر على الشر والمتطرفين الذين يشكلون تهديدا علينا وعلى العالم"