الصحة العالمية: 1.3 مليون شخص يعيش حاليا في مراكز إيواء في غزة

مصراوي

قال مدير منظمة الصحة العالمية، إن هناك 1.3 مليون شخص يعيش حاليا في مراكز إيواء في قطاع غزة.

وأضاف مدير المنظمة، أن الاكتظاظ ونقص الغذاء والمياه وسوء الصرف الصحي تؤدي إلى تفشي الأمراض في القطاع، موضحا أن نقص الرعاية الصحية قد يؤدي إلى موت عدد أكبر من الناس بسبب الأمراض مقارنة بالقصف في غزة.

وتابع مدير المنظمة، "نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن لأنه مسألة حياة أو موت بالنسبة للمدنيين".

من جانبه قال المدير العام للمستشفيات في غزة، إن المستشفيات الميدانية القادمة إلى غزة لم تدخل الخدمة بعد رغم الحاجة الماسة لها، بجانب عدم وصول الوقود إلى مستشفيات الشفاء وكمال عدوان والأهلي حتى الآن، مضيفا أن عدم توفر المياه ومواد النظافة يزيد من خطر انتشار الأوبئة.